Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener leistet Widerstand

Hagen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 00:45 Uhr, kontrollierte die Hagener Polizei auf der Volmestraße einen 26-jährigen Audi-Fahrer. Der junge Mann war augenscheinlich alkoholisiert und auch in Schlangenlinien auf der Fahrbahn unterwegs. Im Inneren des Autos fanden sich zudem Schnapsflachen. Weil er einen Atemalkoholtest verweigerte, ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an. Damit war der Mann nicht einverstanden, er zeigte sich aggressiv und beleidigte die Beamten. Als ihm Handfesseln angelegt werden sollte, wehrte er sich. An einem geparkten Pkw, der in der Nähe stand und im Rahmen des Handgemenges leicht beschädigt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Nach erfolgter Blutprobe kam der Audi-Fahrer in das Polizeigewahrsam. Die Polizisten verletzten sich nicht bei dem Vorfall. Den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

