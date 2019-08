Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 05.08.2019

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Fundsache Kanarienvogel

Am Mo., 05.08.2019, fingen aufmerksame Anwohner aus der Straße Rohrwiese in Wolfshagen einen gelben Kanarienvogel ein. Der Eigentümer sollte sich bei der Polizei in Langelsheim melden, dort wird der Vogel vorübergehend im Polizeigewahrsam verpflegt.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell