Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Braunlage vom 04.08.2019

Goslar (ots)

Braunlage: Am Sonntag, dem 04.08.2019, um 12:15 Uhr, stellte ein 35-jähriger Motorradfahrer seine silberne Yamaha in der Elbingeröder Straße in Braunlage, auf dem Rundweg unterhalb der Tourist-Information ab. Unmittelbar vor ihm stand ein weißer Pkw Ford mit einem Kennzeichen aus MI-... Als der Motorradfahrer um 18:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, lag dieses mit der rechten Seite auf der Fahrbahn. Auch der davor geparkte Pkw war beschädigt.

Sachdienliche Hinweise zum Hergang erbittet die Polizei unter der Telefonnummer: 05520/9326-0.

i.A. Spaar, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell