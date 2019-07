Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Baugeräte im Wert von 3.000 Euro gestohlen

Koblenz (ots)

Am Freitag, 26.07.2019 wurde der Diebstahl zweier Baugeräte vom Gelände einer Baufirma in Koblenz Arenberg (In den Sieben Morgen) gemeldet.

Die bislang unbekannten Täter kletterten vermutlich über den Zaun, luden zwei Stampfer der Firma Wacker auf eine Schubkarre und verließen das Gelände durch das Eingangstor. Dort luden sie die Geräte auf ein unbekanntes Fahrzeug und konnten unerkannt entkommen.

Ein Beispielfoto der Stampfer ist beigefügt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon 0261 103-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2114 (Färber-Neumann)

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell