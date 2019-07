Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Zeugen gesucht: Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen

Koblenz (ots)

Unbekannte zerstachen in der Nacht von Mittwoch, 24.07., auf Donnerstag, 25.07., die Reifen dreier Transporter, die am Gehweg in der Andernacher Straße geparkt waren. An den Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen der Vorder- und der Hinterachse aufgeschlitzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon 0261 103-2911 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2114 (Färber-Neumann)

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell