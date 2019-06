Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall

Raesfeld (ots)

Am 16.06.2019 um 13.50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Raesfeld im Kreuzungsbereich Weseler Landstraße (L896), Ecke Homerstraße (K39). Der Verkehrsunfall ereignete sich nicht in Borken im Kreuzungsbereich Rhedebrügger Straße, Ecke Homerweg, wie ursprünglich gemeldet. Eine 19jährige Dorstenerin befuhr mit ihrem Kraftrad die Homerstraße von Raesfeld kommend in Richtung Rhedebrüggerstraße. Beim Überqueren der Weseler Landstraße übersah sie einen 62jährigen Borkener,der mit seinem Kraftrad die L896 in Fahrtrichtung Borken befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Motorradfahrer leicht verletzt und anschließend mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf 7000,- Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L896 einseitig gesperrt.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle



Telefon: 02861-900-2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell