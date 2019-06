Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Ahaus (ots)

Auf den Cannabis-Wirkstoff THC schlug ein Test positiv an, dem sich am Freitag ein junger Autofahrer in Ahaus-Alstätte unterzog. Der 19-Jährige war am späten Nachmittag aus den Niederlanden einreisend im Alstätter Brook in Richtung Graes unterwegs. Zum Drogenkonsum kam hinzu, dass er ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, untersagten die Weiterfahrt und brachten den Fahrer zur Polizeiwache. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell