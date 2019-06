Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei sucht den Geschädigten eines Autounfalls

Am Samstagmorgen, kurz nach 11 Uhr, fuhr ein 80-Jähriger mit seinem Auto durch die Blumenstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Dort wollte er nach links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des auf der Vorfahrtsstraße und von rechts kommenden Autos. Der Renault Clio des Unfallverursachers drehte sich durch die Aufprallwucht um die eigene Achse und kam nach dem Kontakt mit zwei Verkehrszeichen zum Stillstand. Der Geschädigte fuhr nach dem Unfall weiter. Hierbei müsste es sich um ein Auto ähnlich eines Dacia Logan handeln. Dieser ist vorne links stark beschäidgt und hat eine rote bis braune Lackierung. Der 80-Jährige klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen und kam zur Untersuchung in die Klinik. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 5.000EUR. Die Polizei sucht nun nach dem Geschädigten. Er soll sich beim Polizeirevier Göppingen, Tel. 07161/63-2360, melden.

