POL-UL: (Heidenheim) HDH - Unfallverursacher flüchtete

Fahrer war betrunken und hatte keine Fahrerlaubnis

Ulm (ots)

Zeugen beobachteten am Samstag gegen 00.20 Uhr, wie in der Wilhelmstraße ein blauer Opel einen geparkten VW beschädigte, der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und konnten den flüchtigen Mann genau beschreiben. Die Beamten des Polizeireviers Heidenheim konnten an der Halteradresse das verursachende Fahrzeug antreffen. Der 48jährige Opelfahrer zeigte sich kooperativ. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Autofahrer trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen der Trunkenheitsfahrt und dem Verkehrsunfall verantworten. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ellwangen folgt.

