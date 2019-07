Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Unfall mit Flucht, Fußgängerin auf dem Gehweg angefahren und leicht verletzt.

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, den 25.07.2019, gegen 23:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin auf dem Gehweg des Bubenheimer Weges in Koblenz. Die 24-Jährige benutzte den rechten Gehweg in Richtung Trierer Straße. Sie war in Begleitung eines 22-Jährigen Koblenzers. Beide befanden sich in Höhe der Bushaltestelle auf dem Bubenheimer Weg, als ein schwarzer VW Polo, Baujahr 2009 - 2017, in der leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Koblenzerin von hinten auf dem Gehweg erfasste. Die junge Frau stürzte auf Grund des Aufpralls und zog sich Verletzungen am linken Bein zu. Die Dame konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Fahrer des schwarzen VW Polo mit dem abgelesenen Teilkennzeichen RA für Rastatt setzte seine Fahrt mit aufheulendem Motor in Richtung Trierer Straße fort. Dort hielt er an einer Ampel. Der Begleiter der Verletzten näherte sich zu Fuß dem schwarzen Polo, der bei Grünlicht wieder mit aufheulendem Moor losfuhr und einen vor ihm befindlichen Pkw gefährlich überholte. Der Polo hat möglicherweise einen leichten Schaden im Frontbereich rechts oder an der Radaufhängung.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und zum Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 entgegen.

