Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Ladendiebstähle in der Koblenzer Innenstadt

Koblenz (ots)

Gestern hatten die Ladendetektive in der Koblenzer Innenstadt einiges zu tun. Insgesamt stellten sie Langfinger in vier Fällen.

Ein 15-jähriger Junge wurde beim Klauen eines Kopfhörers in einem Elektronikgeschäft am Zentralplatz erwischt. Nachdem er das Diebesgut im Wert von 70 Euro aus der Verpackung entfernt und in seinem linken Schuh verstaut hatte, verließ er gemeinsam mit seinem Freund den Laden, ohne zu bezahlen. Der Detektiv stellte den Langfinger und verständigte die Polizei, die eine Anzeige aufnahm.

Aber nicht nur der junge Mann war gestern in dem Elektronikfachmarkt auf Diebeszug: Ein 64-Jähriger steckte einen Wlan-Repeater in seine Tasche und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Er konnte aber vom Detektiv aufgehalten werden, gegen ihn wurde Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Um 17.20 Uhr ertappte ein Detektiv zwei Jugendliche in einem Bekleidungsgeschäft in der Löhrstraße auf frischer Tat. Bei der 16-Jährigen fanden die Beamten Diebesgut in Höhe von 87 Euro. Bei der Durchsuchung des gleichaltrigen Jungen staunten die Polizisten nicht schlecht, denn in seinem Rucksack entdeckten sie die Beute eines vorangegangenen Diebstahls in einem anderen Bekleidungsgeschäft. Gegen die beiden wurde ebenfalls Anzeige erstattet.

