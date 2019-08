Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Mann am Holstenplatz mit Messer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am 24.08.19 wurde ein Mann am Holstenplatz mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mehrere Personen.

Gegen 07:00 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei über Notruf eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am Holstenplatz. Die Regionalleitstelle schickte daraufhin mehrere Streifenwagen zum benannten Ort. Die Polizisten konnten dort jedoch keinen Beteiligten mehr antreffen. Im Rahmen der Fahndung fanden Einsatzkräfte einen 25-jährigen in der Königstraße an. Er hatte eine Verletzung an der Hand, die Rettungskräfte ambulant versorgen konnten. Er gab an, am Holstenplatz mit drei bis sechs unbekannten Männern in Streit geraten zu sein. Einer von ihnen soll dem verletzten Hamburger daraufhin ein Messer vorgehalten haben. Bei dem Versuch, das Messer wegzuschlagen, habe er sich an der Hand verletzt. Die unbekannte Gruppe soll dann in Richtung ZOB weggegangen sein. Die Täter sollen alle in einem Alter zwischen 20 und 25 Jahren alt sein. Einer von ihnen war mit ca. 190 cm auffallend groß und wird mit Bart und dunklen Haaren beschrieben. Er soll ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Die Anderen sollen zirka 170 cm groß gewesen sein und ein europäisches Erscheinungsbild haben. Einer von ihnen wird mit blauer Kleidung beschrieben. Ein weiterer soll eine graue Steppjacke getragen haben.

Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn suchen nun Zeugen und Beteiligte des Vorfalls und bitten sie, sich unter der Telefonnummer 04121-8030 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell