Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch

Bad Gandersheim (ots)

In der Moritzstr.45 in Bad Gandersheim versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hinein gelangt ist man jedoch nicht. Zeugen und Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim (Tel.: 05382/91920115).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell