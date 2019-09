Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Vom 14.09.19, 17h bis zum 15.09.19, 10h kam es in der Dr.-Heinrich-Jasper-Str., auf den beschrankten Parkplatz der Roswithaklinik in Bad Gandersheim, zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein geparkter grauer Ford Focus-Kombi mit Düsseldorfer Kennzeichen. Der Sachschaden beträgt 1000 EUR. Zeugen und Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim (Tel.: 05382/91920115).

