Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und 15.000 Euro Sachschaden

Northeim (ots)

37186 Moringen, OT Großenrode, Großenroder Straße 1, Samstag, 14.9.2019, 07.15 Uhr

MORINGEN (hei) - ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Nörten-Hardenberg befuhr mit seinem Pkw VW in der Ortschaft Großenrode die Großenroder Straße von Behrensen kommend in Richtung Moringen. Kurz vor der Einmündung zur Mörliehäuser Straße fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve geradeaus auf eine Grünfläche. Dort überfuhr er zunächst einen Blumenkübel und stieß schließlich mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum.

Der 25-jährige wurde anschließend mit leichten Verletzungen mittels RTW zur weiteren Behandlung ins Weender Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000,- Euro.

