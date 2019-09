Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Hollenstedt, Kreuzung K 406/L 572 (Hollenstedter Weg), Freitag, 13.9.2019, 14.30 bis 19.45 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Freitagnachmittag, zwischen 14.30 und 19.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die L 572 von Stöckheim kommend in Richtung Hollenstedt und beabsichtigte offensichtlich an der Kreuzung zum Hollenstedter Weg geradeaus auf die K 406 in Richtung B 241/Höckelheim zu fahren.

An der Einmündung übersah er die gut sichtbar mitten auf der Fahrbahn stehende Metall-Absperrbake, die dort aufgrund einer temporären Vollsperrung der K 406 nach einem schweren Verkehrsunfall von der Straßenmeisterei Northeim aufgestellt wurde. Durch den Aufprall wurde die ca. 2 m breite Vollsperrungsbake zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-70050).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell