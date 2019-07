Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Sienhachenabch (ots)

In der Zeit vom 03.07.2019, 21:00 Uhr bis 05.07.2019, 08:30 Uhr wurde in der Hofgartenstraße in Sienhachenbach ein Audi A1 von einem unbekannten Täter zerkratzt.

Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Gebäude der OIE

Hauptstraße 189

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Frank Distler, PK

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





