POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Uslar (ots)

USLAR/VOLPRIEHAUSEN (stüw.) Am Montag, 16.09.2019, gegen 08.50 Uhr, kam es in Volpriehausen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 53-jähriger Mann aus Hessen befuhr mit einem Pkw in Volpriehausen die Bollertstraße/Bundesstraße in Richtung Uslar. Kurz vor dem Ortsausgang kam er in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde dabei schwer verletzt und anschließend in das Krankenhaus in Northeim verbracht. Der Pkw wurde total beschädigt. Zudem wurde ein Grabendurchlassgeländer zerstört. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000,- Euro.

