Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Ein Schwerverletzter nach Motorradunfall

Rheinberg (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 11.35 Uhr fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Rheinberg über den Innenwall in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Beguinenstraße wollte der Motorradfahrer ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Zeitglich bog der vorausfahrende Autofahrer, ein 59-jähriger Mann aus den Niederlanden, nach links in die Beguinenstraße ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich so schwer, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus bringen musste. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

