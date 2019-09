Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unfall mit Lkw

Wesel (ots)

Heute morgen befuhr ein 55-jähriger Mann aus Hessen mit einem Lkw die Bocholter Straße in Richtung Reeser Landstraße. Als er vom linken auf den rechten der beiden zur Verfügung stehenden Fahrstreifen wechselte, touchierte er den Pkw einer 65-jähriger Weselerin, die auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war. Durch den Aufprall schleuderte das Auto der Weselerin in den Grünstreifen. Hierbei erlitt die Fahrerin Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden Teile der Bocholter Straße zeitweise gesperrt.

