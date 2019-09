Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unfall mit drei Verletzten

Kamp-Lintfort (ots)

Eine 29-jährige Kamp-Lintforterin befuhr am Montag um kurz nach halb zwölf die Rheurdter Straße in Richtung Kamp-Lintfort. An einer Einmündung wollte sie nach links in die Gerade Straße abbiegen.

Ein nachfolgender 76-jähriger Autofahrer aus Bonn fuhr auf das Auto der Kamp-Lintforterin auf. Hierbei erlitten sowohl der Bonner als auch die 29-Jähriger und ihre zehn Monate alte Tochter schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

