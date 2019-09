Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbrüche in Möbelhäuser

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

In der Zeit von Freitag, 19.15 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch das Aufhebeln eines auf Kipp stehenden Seitenfensters und Aufschneiden des dort befestigten Fliegengitters Zutritt zu einem Möbelhaus an der Sonsbecker Straße. Im Inneren öffneten und durchwühlten sie Schubladen und Schränke.

In einem Raum brachen sie eine Geldkassette auf, in einem anderen Raum stahlen sie eine komplette Spartupperdose aus einem Schrank.

Zudem brachten sie einen circa 100 cm x 50 cm x 50 cm großen Tresor aus Metall aus einem Flur mittels einer Sackkarre aus dem Möbelhaus in einen rückwärtig gelegenen Lager- und Werkstattraum. Dort flexten sie den Tresor auf und flüchteten über eine Seitentür mit Bargeld.

Am Montag gegen 00.30 Uhr suchten Unbekannte ein weiteres Möbelhaus an der Sonsbecker Straße heim. Eine Videoüberwachung filmte drei vermummte Männer, die sich in dem Kassenbereich aufhielten. Der Wachdienst verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen hatten sie sich zuvor durch ein unverschlossenes Seiteneingangstor Zutritt zu dem Geschäft verschafft und vergeblich versucht, den fest installierten Tresor zu entwenden.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise an die Polizei Xanten, Telefon 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell