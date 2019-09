Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte suchten Tiefgarage heim

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Samstag gegen 03.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Tiefgarage am Großen Markt. Dort hebelten sie eine Metalltür auf, um in die Tiefgarage zu gelangen. Im weiteren Verlauf brachen sie einen Kassenautomaten auf, entwendeten Bargeld und rissen mehrere Bewegungsmelder von der Decke. Des Weiteren schnitten sie von sämtlichen Überwachungskameras die Stromkabel durch.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Wache Wesel, Tel.:0281 / 107-0, in Verbindung zu setzen.

