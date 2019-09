Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schlägerei auf Kirmes

Unbekannte stahlen Handy und Bargeld im Gemenge

Moers (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr zu einer Schlägerei auf der Kirmes auf dem Friedrich-Ebert-Platz in der Nähe des Autoscooters. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Wortgefecht zwischen einem 16 und einem 20-jährigen Iraker und einer Gruppe unbekannter Männer. Im Anschluss mündete das Wortgefecht in eine Schlägerei mit circa 30 Personen. Sicherheitskräfte der Kirmes trennten die Männer bis zum Eintreffen der Polizei voneinander. Erst später stellte der 20-Jährige fest, dass man ihm im Gemenge das Handy und ein Portemonnaie mit Bargeld gestohlen hatte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die derzeit noch andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

