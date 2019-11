Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Feuer an Kommunaler Flüchtlingsunterkunft in Olpe

Olpe (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch kam es zu zwei leichten Bränden an der Kommunalen Unterbringungseinrichtung in Olpe im Lütringhauser Weg. Am Montag, um 00:55 Uhr, wurde vor der Wohnungstür einer Bewohnerin eine Zeitung in Brand gesteckt. Das Feuer beschädigte die Wohnungstür leicht. Die Polizei konnte die Flammen mit einfachen Mitteln selbst löschen. Bewohner kamen nicht zu Schaden. Am Mittwochmorgen erhielt die Polizei Olpe erneut einen Einsatz, diesmal zum Nachbarhaus, das ebenfalls als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Auch hier geriet eine Zeitung in Brand, das Löschen erfolgte noch vor Eintreffen der Polizei durch die Bewohner. Hinweise auf eine fremdenfeindliche Straftat ergaben sich nicht. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 02761-92690 bei der Polizei Olpe melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell