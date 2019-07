Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Festnahmen nach BTM-Handel

Bad Kreuznach (ots)

In einem von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln geführten Ermittlungsverfahren gegen einen 49jährigen deutschen Staatsangehörigen aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim/Nahe und einen 53jährigen deutschen Staatsangehörigen aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, wurden auf der B420 bei Bledesbach am letzten Freitag, gegen 18.30 Uhr, die beiden Tatverdächtigen bei Tatausführung durch das MEK Rheinland-Pfalz und Polizeibeamte der Kriminalinspektion Bad Kreuznach festgenommen. Sie führten sechs Kilogramm Cannabis und ein sogenanntes Einhandmesser mit sich . Bei den anschließend mit Unterstützung der Kriminalinspektion Kaiserslautern, der Bereitschaftspolizei und der Diensthundestaffel Mainz und Kaiserslautern durchgeführten Durchsuchungen der Wohnanwesen konnten weitere 650 g Cannabis, eine scharfe Schusswaffe mit 50 Schuss Munition und eine professionelle Indooranlage mit einer Kapazität von ca. 2.500 Cannabispflanzen sichergestellt werden. Auf Beschluss der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Bad Kreuznach wurden beide Beschuldigte am Samstag in Untersuchungshaft genommen. Aus kriminaltaktischen Gründen war eine Presseveröffentlichung erst heute möglich.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-330

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell