Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizisten angegriffen

55543 Bad Kreuznach, Alzeyer Straße (ots)

Am Donnerstag, den 27.06.19, um 14.50 Uhr, baten Mitarbeiter einer Apotheke in einem Einkaufszentrums in der Alzeyer Straße die Polizei um Hilfe. Ein Kunde sei aggressiv den Angestellten gegenüber und möchte das Geschäft nicht verlassen. Beim Eintreffen der Streife hatte der Kunde die Apotheke bereits verlassen, da er aber noch vor Ort war, wurden seine Personalien festgestellt. Im Anschluss waren die polizeilichen Maßnahmen beendet der alkoholisierte Mann konnte gehen. Als die beiden Polizeibeamten wegfahren wollten, trat der 36-Jährige wieder an den Streifenwagen heran und begann plötzlich mit den Händen auf den Peterwagen einzuschlagen. Er versuchte die Fahrertür aufzureißen und eine 29-jährige Polizeibeamtin zu schlagen. Der Angreifer wurde zu Boden gestoßen und gefeselt. Auf der nachfolgenden Fahrt zur Polizei bleidigte der bis dato polizeilich unbekannte Mann die Polizisten mit einem breiten Repertoire an Schimpfwörtern. Dem Randalierer, der 2,17 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde eine Blutprobe entnommen. Den Rest des Abends verbrachte er auf richterliche Anordnung in der Gewahrsamszelle.

