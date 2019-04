Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrssicherheitswoche der Polizei endet

Schifferstadt (ots)

Vom 08.04. bis zum 14.04.2019 fand die Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt statt. Die Polizisten legten dieses Mal einen Schwerpunkt auf die innerörtliche Geschwindigkeitsüberwachung und führten in acht Gemeinden an insgesamt zehn Stellen Laser-Kontrollen durch. Die Kontrollen fanden nicht nur zur Tageszeit statt, sondern vor allem wegen entsprechenden Beschwerden der Anwohner auch am späten Abend und in der Nacht. Bei diesen Kontrollen sind jedoch nur sehr wenige Verstöße festgestellt worden. Insgesamt 201 Fahrzeugführer mussten wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu Kasse gebeten werden. Die deutlichste Überschreitung gab es dabei in der Woogstraße in Neuhofen. Ein Autofahrer hat dort die zulässigen 30 km/h um stattliche 35 km/h überschritten. Der Fahrer muss nun auch mit einem Fahrverbot rechnen. Außer Geschwindigkeitsverstößen haben die Beamten aber auch noch die Gurtpflicht und die korrekte Sicherung von Kindern, sowie das Handyverbot kontrolliert. Darüber hinaus sind 19 Mängelberichte wegen Mängel am Fahrzeug oder wegen vergessener Papiere ausgestellt worden. Die Polizeiinspektion Schifferstadt zieht insgesamt ein positives Fazit. Schon allein deshalb, weil durch die Kontrollen das Verständnis der Verkehrsteilnehmer für deren eigenen Beitrag zur Verkehrssicherheit gestärkt werden konnte. Auch wenn die Verkehrssicherheitswoche nun beendet ist, möchte die Polizei klarstellen, dass es die Kontrollen nicht sind. Sie werden in andere Weise weitergeführt. Die Polizei hofft, dass zumindest die Verkehrsteilnehmer, die direkt von den Kontrollen betroffen waren, wachgerüttelt wurden und sich zukünftig ordnungsgemäß und dadurch verkehrssicher verhalten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell