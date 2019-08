Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Gronau

Hildesheim (ots)

Am 06.08.2019 gegen 08:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Georgstraße in 31028 Gronau. Eine 33-jährige fuhr in Höhe des dortigen Kindergartens "Villa Kunterbunt" mit ihrem schwarzen Pkw Seat von hinten auf einen roten Pkw Peugeot eines 19-jährigen Gronauers auf. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw. Der 19-jährige Gronauer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei Elze in Verbindung zu setzen.

