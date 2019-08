Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei vereint Senior mit seiner Reisegruppe

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am gestrigen Dienstag (06.08.2019) suchte ein 87-jähriger Mann aus Wiesbaden Hilfe bei der Polizei, nachdem ein Reisebus, mit dem er zuvor unterwegs war, nach einer Pause in Hildesheim ohne ihn weitergefahren war. Den Beamten gelang es, den Senior und seine Reisegruppe wieder zu vereinen.

Der ältere Herr hatte zusammen mit seiner Ehefrau an einer mehrtägigen Bus-Rundreise teilgenommen. So waren sie u.a. am Sonntag im Vogelpark Walsrode und nahmen am Montag an einer Stadtführung in Celle teil, was den Senioren sehr gefiel. Gestern befanden sie sich auf der Rückreise nach Wiesbaden. Dabei wurde am Ratsbauhof in Hildesheim eine Pause zur freien Verfügung eingelegt. Diese nutzte der 87-jährige, um in einem Restaurant eine Mahlzeit einzunehmen. Bei seiner Rückkehr zum Bus bemerkte er, dass er seinen Gehstock in der Gaststätte vergessen hatte. Also ging er zurück, um ihn zu holen. Im Restaurant wurde ihm allerdings mitgeteilt, dass bereits jemand anderes den Stock mitgenommen hätte. Der Senior ging nun wieder zu seinem Bus, der allerdings nicht mehr da war.

Der Herr wandte sich hilfesuchend an Beamte der Bundespolizei Hildesheim am Bahnhof. Zwischenzeitlich hatte sich auch der Busfahrer gemeldet und mitgeteilt, dass ein Fahrgast fehle. Der Bus befand sich dabei schon auf der A 7 in Richtung Süden.

Eine Streifenbesatzung der Hildesheimer Autobahnpolizei erklärte sich sofort bereit, dem älteren Herrn zu helfen. Sie holten ihn bei den Kollegen der Bundepolizei ab und fuhren dem Bus auf der A 7 hinterher. An der Tank- und Rastanlage Harz West konnte der Herr wieder in die Arme seiner Frau übergeben werden. Die ganze Reisegruppe war erleichtert, den Senior wieder in ihrer Mitte begrüßen zu können.

Dieser bedankte sich herzlich bei den Beamten und sagte mit Überzeugung, noch nie so freundliche Polizisten kennengelernt zu haben. In dieses Lob schloss er die Kollegen der Bundespolizei ausdrücklich mit ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell