Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in die Grundschule Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH - (jpm)Am Nachmittag des 06.08.2019 wurde der Polizei ein Einbruch in die Grundschule in der Straße Am Mühlenbusch in Bad Salzdetfurth gemeldet. Dabei wurde aus einem Büro ein Tresor mit einem unteren, vierstelligen Geldbetrag darin entwendet.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen dem 05.08.2019, 16:00 Uhr und dem 06.08.2019, 16:00 Uhr. Unbekannte Täter haben sich auf bisher nicht näher bekannte Art und Weise Zutritt in das Schulgebäude verschafft. Im Inneren brachen sie die Tür zu dem Büro auf, in welchem sich der Tresor befand. Dort durchsuchten sie Schränke und Behältnisse und nahmen letztendlich den Tresor mit.

Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Einbruch eventuell auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nr. 05063/901-0 entgegen.

