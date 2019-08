Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Seniorenehepaar durch angebliche Handwerker bestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 06.08.2019, gegen 12:45 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt in die Wohnung eines Seniorenehepaares in der Straße Immengarten in Hildesheim. Sie gaben sich als Handwerker aus und entwendeten eine EC-Karte.

Nach vorliegenden Erkenntnissen klingelten zwei Männer an der Wohnungstür des Ehepaares und gaben gegenüber dem 83-jährigen Bewohner an, die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen zu müssen. Der Herr ließ die Personen daraufhin in die Wohnung. Kurz darauf kam die 82-jährige Seniorin nach Hause. Während einer der Männer in Begleitung des 83-jährigen die angeblichen Überprüfungen durchführte, verwickelte der andere Mann die Ehefrau in der Küche in ein Gespräch. Dadurch lenkte er die Frau offenbar ab und entwendete eine auf der Küchenzeile befindliche EC-Karte. Im Anschluss verließen beide Männer die Wohnung.

Nur einer der angeblichen Handwerker konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm groß - kräftige Statur - blonde, kurze Haare - um die 50 Jahre alt - sprach mit ausländischem Akzent, der nicht näher eingegrenzt werden konnte - zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Zur zweiten Person ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gelkleidet war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Männern oder einem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell