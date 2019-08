Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: Am 06.08.19, um ca. 09:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Bodenburger Straße in Richtung Oberstraße. In Höhe der Hausnummer 49 parkte ein Suzuki Grand Vitara ordnungsgemäß in einer Parkbucht rechtsseitig neben der Bodenburger Straße. Zur Tatzeit fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug vorbei und stieß dabei gegen den linken Außenspiegel des geparkten Pkw, sodass dieser funktionsunfähig geworden ist. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 300.-EUR zu kümmern.

Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Tat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

