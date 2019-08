Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: VU -Flucht in Nordstemmen, Lange Maße, Grundstücksmauer beschädigt

Hildesheim (ots)

Nordstemmen: In der Zeit zwischen dem 05.08.19, 20.00 Uhr und dem 06.08.19, 19.30 Uhr, befährt der Unfallverursacher mit seinem blauen Kfz vermutlich den Eulenring und will an der Einmündung, nach rechts in die "Lange Maße" abbiegen. Hierbei kommt er jedoch aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und beschädigt dabei die Grundstücksmauer vom Eckgrundstück. Anschließend entfernt er sich mit seinem Fahrzeug ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden an der Mauer liegt hierbei deutlich über 100,00 Euro. Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen sich zu melden. Tel.-Nr.: 05066/985-0

