Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hose runtergezogen/ Polizei sucht Zeugen

Wegberg (ots)

Im Park an der Straße Schwalmaue ereignete sich am 10. April (Mittwoch) ein Sexualdelikt. Eine 79-jährige Frau aus Wegberg war zu Fuß im Park an der Schwalmaue in Richtung Burgstraße unterwegs. Auf einer Parkbank sah die Seniorin drei Männer sitzen. Einer von Ihnen stand auf und drehte sich zu ihr um. Dabei erkannte die Frau, dass er seine Hose geöffnet und teilweise herunter gezogen hatte. Daraufhin drehte die Seniorin um und ging über die Venloer Straße weiter. Der unbekannte Mann war zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Er trug sportliche Kleidung. Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben oder Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

