Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Traktor/ Verursacher und Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Dienstag, 9. April, fuhr eine 24-jährige Frau aus Hückelhoven, gegen 17.40 Uhr, mit ihrem Pkw Ford auf der Kempener Straße in Richtung Heinsberg. Ihr kam ein grüner Traktor entgegen, der in Richtung Karken unterwegs war. Kurz bevor die beiden Fahrzeuge einander passierten, löste sich eine Düse vom Traktor, die gegen die vordere Stoßstange des Pkw schleuderte. Zudem wurde das Fahrzeug der 24-Jährigen mit Schmieröl beschmutzt. Ob der Fahrer des Traktors den Vorfall bemerkte, ist nicht bekannt. Er fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Karken. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun den Fahrer sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

