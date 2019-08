Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 bei Elze mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Hildesheim (ots)

(bur) Am Dienstag, den 06.08.2019, ereignete sich gegen 17:20 Uhr auf der B 1 Höhe Auffahrt zur B 3 bei Elze ein Verkehrsunfall zwischen zwei entgegen kommenden Fahrzeugen. Ein 71 Jahre alter Hemminger hatte beim Einbiegen mit seinem VW Polo auf den Zubringer zur B 3 in Richtung Hannover den aus Richtung Hildesheim entgegen kommenden Pkw Daimler einer 34 jahre alten Aerzenerin übersehen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und beschädigten beim Zurückschleudern eine Lichtsignalanlage. Durch den Aufprall wurden zwei Insassen des VW Polo glücklicher Weise nur leicht verletzt. Zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen aus Gronau wurden hinzugezogen. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde außerdem die Freiwillige Feuerwehr aus Elze alarmiert. Der Gesamtschaden wird auf ca 18.000 Euro geschätzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

