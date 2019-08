POL-HK: Pressemitteilung der PI Heidekreis vom Wochenende der 31.KW

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressemitteilung der PI Heidekreis vom Wochenende der 31.KW

PI Heidekreis (ots)

Schneverdingen

Trunkenheit im Straßenverkehr

In den frühen Morgenstunden des Samstags wird ein 52-jährigen Mann aus Schneverdingen als Fahrer eines Pkw auf der Verdener Straße in Schneverdingen kontrolliert. Dabei kann festgestellt werden, dass er unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln steht. Ein Schnelltest weist auf den Konsum von Kokain hin. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt mit dem Pkw wird ihm untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wird gegen den 52-jährigen eingeleitet.

Häuslingen

Strohballenbrand (siehe Bilder)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag geraten aus bislang ungeklärter Ursache in Häuslingen an der Hauptstraße ca. 280 Strohballen in Brand. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Häuslingen, Rethem (Aller), Altenwahlingen und Bierde können ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres Strohballenlager verhindern und ließen die bereits betroffenen Strohballen kontrolliert abbrennen. Die L159 musste im Zuge des mehrstündigen Einsatzes vorübergehend voll und später nur noch halbseitig gesperrt werden. Der Schaden beziffert sich ersten Schätzungen nach auf ca. 5000,- EUR.

