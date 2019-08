POL-HK: Munster:Messingrohr entwendet; Walsrode:Kinderwagen weg; Soltau: Gegen Baum gefahren.

Polizeiinspektion Heidekreis

31.07./Messingrohr entwendet

Munster: In der Nacht zu Mittwoch versuchten unbekannte Täter die Tür eines Bauwagens an der Breloher Straße aufzuhebeln, was nur teilweise gelang. Durch die entstandene Öffnung entwendeten sie ein Messingrohr im Wert von 50,- Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Munster, Tel.: 05192/9600.

31.07./ Kinderwagen weg

Walsrode: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Lisztstraße einen im Hausflur eines Mehrparteienhauses abgestellten Kinderwagen.

31.07./Gegen Baum gefahren

Soltau: Auf der Kreisstraße 40 bei Wieheholz kam es gestern Nachmittag, gegen 14:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 35-jährige Rotenburgerin war mit ihrem PKW in Richtung Neuenkirchen unterwegs. Nach einer Linkskurve kam sie, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin wurde durch Ersthelfer aus ihrem PKW befreit und anschließend mit einem Rettungswagen leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße kurzfristig voll gesperrt werden.

