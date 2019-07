Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Mit dem Fahrrad gegen Pkw gefahren und geflüchtet; Neuenkirchen: Vorfahrt missachtet

Heidekreis (ots)

30.07./Mit dem Fahrrad gegen Pkw gefahren und geflüchtet

Schneverdingen: Dienstag, gegen 20:55 Uhr, hörten die betroffenen Anwohner einen lauten Knall aus Richtung der Straße Heckenweg. Als sie Nachschau hielten, stellten sie fest, dass ein Fahrradfahrer gegen ihren am Fahrbahnrand geparkten, grauen Pkw Mazda 5 gefahren war und mit einem weiteren Fahrradfahrer flüchtete. Am Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Schneverdingen, Tel.: 05193/986850, zu melden.

30.07./Vorfahrt missachtet

Neuenkirchen: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen Pkw Nissan-Micra und einem Motorrad der Marke Suzuki kam es am Dienstag gegen 16:18 Uhr auf der Hauptstraße Ecke Behringer Straße. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen missachtete beim Einbiegen in die Hauptstraße die Vorfahrt des herannahenden Motorrades Suzuki, so dass es zum Zusammenprall kam. Der 58 Jahre alte Motorradfahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4000,- Euro.

