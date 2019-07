POL-HK: Walsrode: Heizungsanlage aus Rohbau entwendet; Bad Fallingbostel: Einbrüche im Industriegebiet; Hodenhagen: Alarmanlage vertreibt Einbrecher; Soltau: Polizei sucht Radfahrer

Polizeiinspektion Heidekreis

Walsrode: Heizungsanlage aus Rohbau entwendet; Bad Fallingbostel: Einbrüche im Industriegebiet; Hodenhagen: Alarmanlage vertreibt Einbrecher; Soltau: Polizei sucht Radfahrer

Heidekreis (ots)

29.07./ Heizungsanlage aus Rohbau entwendet

Walsrode: Im Zeitraum zwischen dem 05. und 29.07.2019 entwendeten unbekannte Täter die komplette Heizungsanlage im Wert von 6000,- Euro aus einem unbezogenen Rohbau im Neubaugebiet Am Nordsunder. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Walsrode, Tel.: 05161/984480.

29.07./Einbrüche im Industriegebiet

Bad Fallingbostel: Unbekannte Täter hebelten im Verlauf des vergangenen Wochenendes das Rolltor einer Werkstatt in der Gustaf-de-Laval-Straße auf, drangen jedoch nicht weiter ins Objekt ein. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Einige Häuser weiter gelangten die Täter in ein Im- und Exportgeschäft, nachdem sie zuvor den Grundstückszaun durchtrennt und ein Fenster aufgehebelt hatten. Hier entwendeten sie eine größere Anzahl Geldbörsen im Wert von 6000,- Euro. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Fallingbostel, Tel.: 05162/9720, entgegen.

30.07./Pkw fährt entgegen der Fahrtrichtung

Bispingen: Dienstagvormittag wendete eine 26-jährige Fahrzeugführerin ihren weißen Seat auf der Zufahrt zur Rastanlage Lüneburger Heide an der Autobahn 7 in Richtung Hamburg und fuhr entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung weiter. Der Fahrer eines ihr entgegenkommenden Sattelzuges mit Auflieger leitete sofort eine Notbremsung ein, so dass es zu keiner Kollision kam. Sein 34 Jahre alte Beifahrer, der noch nicht angeschnallt war, knallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde leicht verletzt. Gegen die aus Erlangen stammende Unfallverursacherin wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

28.07./Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Hodenhagen: In der Nacht zu Montag schlugen unbekannte Täter die Verglasung eines Fensters ein, um in ein Bistro in der Heerstraße einzudringen. Beim Öffnen des Fensters lösten sie vermutlich Alarm aus und ergriffen die Flucht. Der Sachschaden beträgt ca. 300,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hodenhagen, Tel.: 05164/1600, zu melden.

30.07./ Polizei sucht Radfahrer

Soltau: Zu einem Verkehrsunfall der sich bereits am 21.06., gegen 18:50 Uhr, auf der Walsroder Straße in Höhe Hausnummer 22 ereignete, sucht die Polizei den Radfahrer der an dem Unfall beteiligt war. Ein Fußgänger betrat den Radweg um die Fahrbahn zu überqueren. Hierbei übersah er den dort fahrenden Radfahrer, wurde erfasst und leicht verletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen oder den Radfahrer sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

30.07./ Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Soltau: Die Polizei Soltau sucht zu einem sichergestellten Mountainbike der Marke Kalkhoff- Rockbreaker den Eigentümer. Das MTB in den Farben gelb und blau ist mit 26 Zoll-Reifen und einer 21-Gang Kettenschaltung ausgestattet. Sichergestellt wurde das Rad am 24.07. am Bahnhof Soltau. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

