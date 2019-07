POL-ESW: Pressebericht vom 29.07.19

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 23:12 Uhr befuhr gestern am späten Abend eine 21-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die L 3243 zwischen Vierbach und Reichensachsen. In einer Linkskurve geriet sie mit dem Auto auf den Seitenstreifen. Durch das Gegenlenken des Fahrzeuges kam dieses ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach im gegenüberliegenden Straßengraben liegen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Ebenfalls von der Fahrbahn kam gestern Morgen, um 06:00 Uhr, ein 41-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal ab. Seinen Angaben nach war er von den mitfahrenden Kindern abgelenkt, wodurch er auf der B 27 in der Gemarkung von Niederhone mit seinem Pkw nach rechts von der Bundesstraße abkam und gegen die dortige Böschung prallte. Der Pkw, an dem ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Polizei Sontra

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der vergangenen Nacht kam es zu einem weiteren Versuch des Diebstahls eines Kaugummiautomaten. Neben den Taten in Neurode und Wichmannshausen (PM v. 26.07.19, 14:14 Uhr) war diesmal der Automat in der Holzhäuser Straße in Herleshausen-Nesselröden Ziel des Straftäters. Gegen 03:00 Uhr wurden jedoch Anwohner durch die Aufbruchgeräusche auf die Tat aufmerksam, öffneten die Rollos, worauf der Täter die Tat abbrach und in der Dunkelheit verschwand. Der Kaugummiautomat hing noch an drei Dübeln in der Hauswand, die ebenfalls leicht beschädigt wurde. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 18:50 Uhr befuhren gestern Abend eine 21-Jährige aus der Gemeinde Wehretal, ein 60-Jähriger aus Witzenhausen und eine 31-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihren Fahrzeugen die B 487 von Hessisch Lichtenau in Richtung Retterode. In Höhe der Einfahrt zum dortigen Reiterhof beabsichtigte die 21-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw nach links abzubiegen, worauf auch der nachfolgende 60-Jährige die Geschwindigkeit verringerte. Trotz eines dort bestehenden Überholverbots beabsichtigte die 31-Jährige die beiden vorausfahrenden Autos zu überholen, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw der 21-Jährigen kam. An diesen beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 18:45 Uhr wird ein Unfall auf einem Feldweg zwischen Unterrieden und Neu-Eichenberg/ Dorf mit einem Zweiradfahrer gemeldet. Am Unfallort stellte sich heraus, dass ein 54-Jähriger aus Witzenhausen unter Alkoholeinfluss mit einer Mofa unterwegs war und im Bereich "Steinköppe" stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,6 Promille

Diebstahl von Geldbeutel

Im Freibad in Witzenhausen wurde am vergangenen Samstag, 27.07.19, ein Geldbeutel entwendet. Zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde dieser einem 32-Jährigen aus Göttingen aus der vorderen Tasche seines Rucksacks entwendet. Neben etwas Bargeld befanden sich noch diverse Ausweispapiere / Bankkarten in der Geldbörse. Schaden: 50 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

