Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster:Gartenhäcksler entwendet; Soltau Mitfahrerbank beschädigt; Soltau: Verkehrunfall mit verletzten Kindern; Bomlitz: Frau nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.08.2019 Nr. 1

31.07./ Gartenhäcksler entwendet

Munster: Unbekannte Diebe haben im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochabend von einem Grundstück in der Straße Kranichhorst einen angeschlossenen Gartenhäcksler gestohlen. Der entstandene Schaden beträgt rund 3000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeikommissariat Munster unter 05192/9600 entgegen.

29.07./ Mitfahrerbank beschädigt

Soltau: Bereits am vergangenen Wochenende beschädigten Vandalen eine sogenannte Mitfahrerbank welche an der Winsener Straße in Höhe einer dortigen Bäckerei steht. Die Sitzbank wurde aus ihrer Verankerung gerissen und einige Meter entfernt beschädigt abgestellt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

01.08./ Verkehrsunfall mit verletzten Kindern

Soltau: Ein 46-jähriger Autofahrer aus Arnsberg wollte gestern gegen 10:30 Uhr von der Kreisstraße 9 nach links auf die Parkplatzzufahrt eines Freizeitparkes abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden, bevorrechtigten Mercedes eines 69-jährigen Kraftfahrzeugführers. Im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden durch den Zusammenprall ein Kind im Alter von 12 Jahren schwer- sowie eine 13-jährige leichtverletzt. Beide wurden in das Krankenhaus Walsrode eingeliefert. Der 46-jährige, seine Beifahrerin als auch der 69 -jährige blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 38.000 Euro geschätzt.

01.08./Frau nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bomlitz: Polizei und Feuerwehr rückten gestern Nachmittag, gegen 16:42 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall aus, welcher sich auf der B 440 an der Einmündung nach Bommelsen ereignete. Eine 24-jährige Autofahrerin wollte aus Richtung Visselhövede kommend nach links in Richtung Bommelsen abbiegen. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem bevorrechtigten PKW eines 21-jährigen Soltauers welcher entgegenkommend die B440 in Richtung Visselhövede befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Ford der jungen Frau und kam auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde in ihrem PKW eingeklemmt. Sie konnte durch Rettungskräfte befreit und im Anschluss in das Rotenburger Krankenhaus gebracht werden. Der 21-jährige Beteiligte sowie dessen 15-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße wurde für Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon +49 5191 / 9380-104 Email: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell