Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Oldendorfer Zaunbaufirma

Stade (ots)

Einbruch in Oldendorfer Zaunbaufirma

Am Samstagabend, den 29.06.2019, kam es gegen 18:40 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl in eine Oldendorfer Zaunbaufirma.

Mindestens ein unbekannter Täter überwand den Zaun des Geländes und versuchte zunächst vergeblich die Jalousie aufzuhebeln. Da dieses nicht gelang, begab er sich in den hinteren Bereich des Objektes und löste hier mehrere Schrauben der Außenverkleidung. Gewaltsam verschaffte er sich so eine Öffnung in der Außenwand, durch die er in das Objekt gelangte.

Aus einem dortigen Fahrzeug wurden diverse Werkzeuge entwendet.

Trotz des ausgelösten Alarms konnte der Täter unerkannt flüchten.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 04144-7879 bei der Polizeistation Oldendorf zu melden.

