Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Motorradfahrerin kollidiert mit abbiegenden Pkw

Mannheim-Friedrichsfeld (ots)

Am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Toyota Auris die Friedrichsfelder Landstraße in Richtung Schwetzingen. In Höhe der Kleingartenanlage in Friedrichsfeld bog er ordnungsgemäß nach links in den Marderweg ab. Eine 64-jährige Motorradfahrerin wollte den Pkw überholen und kollidierte mit diesem. Die Motorradfahrerin wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Friedrichsfelder Landstraße einseitig gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

