Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): PKW überschlägt sich, 5 leicht verletzte Personen.

Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam es in Sandhausen in Höhe der Hardtwaldhalle zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Die 18-jährige Fahrzeugführerin fuhr vom Parkplatz gegenüber der Hardtwaldhalle auf die Jahnstraße ein, auf welcher sie nach kurzer Fahrt nach rechts von der Fahrbahn abkommt und mit einem Straßenpfosten kollidiert. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle 5 Insassen des Fahrzeuges leicht verletzt, konnten sich jedoch alle alleine aus dem Fahrzeuginneren befreien. Ein vor Ort durch die Beamten durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die Fahrzeugführerin hatte knapp 1 Promille, was ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein dürfte. Es entstand Totalschaden am Fahrzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Die Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht, konnten aber zwischenzeitlich alle wieder das Krankenhaus verlassen.

