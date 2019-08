POL-MA: Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis): Mann von Traktor überrollt.

Polizeipräsidium Mannheim

Am Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr, befand sich ein 72-Jähriger mit seinem Traktor im Bereich des Wingertsbuckelweges in Oftersheim um Holz zu machen. Der Mann war gerade dabei einen Anhänger anzukuppeln, als er plötzlich vom zurückrollenden Traktor erfasst und schließlich überrollt wurde. Im Anschluss fuhr der Mann zunächst wieder nach Hause und berichtete seiner Ehefrau von dem Unfall. Da die Schmerzen zunehmend stärker wurden, verständigte diese den Notruf. Der Mann erlitt bei dem Unfall ein Überrolltrauma und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen.

