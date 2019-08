Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Epfenbach (ots)

Am Samstagabend gegen 18.15 Uhr kam es in Epfenbach im Rhein-Neckar-Kreis zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 73-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda Fabia befuhr zum Unfallzeitpunkt die Spechbacher Straße in Richtung Spechbach, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 30-Jährigen. Die Unfallverursacherin zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ihr Unfallgegner in einem CLA 200, sowie dessen 24-jährige Beifahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, jedoch ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Am Mercedes-Benz beträgt der Schaden ca. 25.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

