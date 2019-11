Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Altkleidercontainer ausgebrannt

Drolshagen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Hagener Straße in Drolshagen brannte am Sonntag (24. November) gegen 19 Uhr einer von zwei dort befindlichen Altkleidercontainern. Die Feuerwehr Drolshagen löschte den Brand. Derzeit ist noch nicht ermittelt, wem die Container zuzuordnen sind. Nach ersten Ermittlungen der Feuerwehr und der Polizei ist eine mutwillige Brandstiftung nicht auszuschließen. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

