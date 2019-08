Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit seiner Suzuki befuhr am Dienstag, 13.08.2019, gegen 17.20 Uhr, ein 20 Jahre alter Motorradfahrer die L 136 von Wieslet in Richtung Weitenau. Ausgangs einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und fuhr rund 50 Meter über eine Wiese, bevor er zu Fall kam. Der junge Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seinem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell